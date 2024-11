Più viva e più frizzante che mai la stagione teatrale del Duemila che sta per prendere il via. Il primo appuntamento, di fatto, è già alle porte. Nella confortevole struttura di viale Sicilia, a Ragusa, infatti, venerdì 22 novembre, alle 21, si comincia con un attore eccezionale, Francesco Pannofino, che proporrà il testo scritto e diretto da Angelo Longoni dal titolo “Chi è io?”. Sul palco anche Emanuela Rossi, Eleonora Ivone e Andrea Pannofino. Oltre agli abbonamenti per l’intera stagione teatrale, che contempla la presenza di attori dal grande calibro come, oltre a Pannofino, Sergio Rubini, Angela Finocchiaro, Arturo Brachetti, Paolo Calabresi e Pippo Pattavina, ci sarà la possibilità di acquistare il biglietto per ogni singolo spettacolo. Il botteghino di via Roma 168, già operativo da settimane, consente, tra l’altro, di scegliere nella maniera più immediata possibile il posto direttamente su piantina. Il botteghino è aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Inoltre, è possibile acquistare gli abbonamenti o i biglietti per ogni singolo spettacolo online all’indirizzo internet www.ragusa.stagioneteatrale.com. “La nostra rassegna – afferma il direttore artistico Carlo Nobile – si prefigge di proporre al pubblico ibleo, quindi non solo Ragusa ma anche le altre città della nostra provincia, un teatro di spessore, di qualità, con artisti che, rispetto al panorama nazionale, non hanno bisogno di presentazione. E tutto questo, naturalmente, ci consente di elevare la qualità dell’offerta che, in questi ultimi anni, pur tra mille difficoltà, non ultima la pandemia, ha sempre cercato di mettere in rilievo rappresentazioni di un certo tipo e con nomi altisonanti. Quello che accadrà anche stavolta”.