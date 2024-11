L’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo ed il presidente della IV commissione dell’Ars (Ambiente e Territorio) Giuseppe Carta, nonchè sindaco di Melilli, hanno incontrato oggi presso gli uffici regionali in via degli Emiri, i rappresentanti dei sindacati (Cgil, Cisl, Uil) e della dirigenza di Versalis, per discutere del piano di riconversione industriale dei siti di Priolo Gargallo e di Ragusa. L’obiettivo principale dell’incontro è stato quello di esplorare soluzioni che possano garantire sia la continuità occupazionale sia la transizione industriale, «valori chiave per la comunità locale e per il governo Schifani» ha affermato Tamajo. “Il nostro impegno è rivolto a salvaguardare il futuro dei lavoratori e a sostenere una transizione che rispetti l’ambiente,» ha dichiarato l’assessore regionale. «Abbiamo fiducia che il governo nazionale e il ministro Adolfo Urso, molto attenti alle esigenze di questo territorio, faranno tutto il possibile per sostenere la delicata fase di transizione. Durante la riunione ho espresso ai rappresentanti sindacali la mia disponibilità ad aprire un tavolo tecnico permanente, per affrontare ogni criticità in maniera costante. Inoltre la dirigenza di Versalis mi ha garantito sicurezza occupazionale sui territori in un quadro congiunturale che rende ineludibile la transizione industriale». L’assessore ha anche espresso ottimismo rispetto alla possibilità di trovare un equilibrio tra le esigenze produttive, sociali e ambientali, sottolineando che la Regione continuerà a monitorare da vicino la situazione al fine di attivare le necessarie sinergie per una transizione sostenibile.