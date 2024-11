Tutto pronto per la grande sfida di Eccellenza nel Girone B, domenica si troveranno di fronte Modica Calcio e Milazzo allo Stadio Marco Salmeri di Milazzo. Una sfida al vertice con le due formazioni appaiate in testa a 22 punti insieme al Vittoria. I padroni di casa vantano la miglior difesa del campionato con soli tre gol subiti in 9 partite e di fronte avranno il miglior attacco del girone. Arquin e compagni, infatti, hanno già messo a segno 22 reti in questo campionato e dovranno confermare il proprio ruolino di marcia anche contro una difesa ben schierata. Il mister rossoblu, Pasquale Ferrara, chiede alla squadra un atteggiamento diverso da quello messo in mostra contro il Palazzolo e potrà contare su tutto il suo reparto avanzato per scardinare le maglie del Milazzo, assente il solo Francofonte nella zona nevralgica del campo. Tutto pronto dunque per questa grande sfida, ecco l’elenco dei convocati per Domenica 17 Novembre alle 15:00 al “Marco Salmeri” di Milazzo:: La Licata, Pontet.: Cacciola, Mallia, Messina, Mollica, Rallo, Rossi, Triolo.: Aldair Neto, Incatasciato, Kondila, Maimone, Palmisano, Schembari.: Arquin, Cappello, Idoyaga, Success, Susino, Vitelli.