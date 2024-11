Non poteva esserci un momento più opportuno ed una occasione più importante e più significativa per il debutto della maestra Claudia Perrone quale direttrice del coro Unitre di Modica. Lo storico e sempre più apprezzato coro dell’Università della Terza Età e delle Tre Età della città della Contea ha introdotto i lavori dell’incontro che ha avuto luogo a Modica, nei giorni scorsi, nel corso del quale è stato presentato il programma di attività ed è stata ufficializzata l’apertura del nuovo anno Accademico. Con la direzione di Claudia Perrone (nella foto) sono stati eseguiti l’inno nazionale e l’inno dell’Unitre coi quali è stato reso ancora più solenne l’incontro, abbastanza partecipato, organizzato per presentare e pianificare le attività programmate e le offerte formative, e non solo, ai soci, per il futuro anno. La maestra Perrone assumendo la direzione del Coro ha già insediato ed attivato lo specifico laboratorio, cercando di sfruttare al meglio le qualità canore delle componenti storiche e di valorizzare al massimo le doti delle nuove iscritte. Nonostante il poco tempo a disposizione, il coro è impegnato al massimo per essere pronto per una pubblica esibizione in occasione delle prossime festività natalizie: un obiettivo che la maestra Perrone e tutto il gruppo sono impegnati a centrare nel rispetto di una tradizione che ormai da tempo si ripete anno dopo anno. “La proposta di assumere la direzione artistica del Coro dell’ Unitre di Modica, è stata per me una sorpresa tanto improvvisa quanto gradita – ha dichiarato Claudia Perrone – Ho tuttavia riflettuto, prima di accogliere la proposta, circa la responsabilità che avrei assunto, sia in termini di competenza sia in termini di disponibilità di tempo. La lunga esperienza maturata in campo musicale come cantante solista, nonché come corista e direttrice in diverse realtà locali, mi ha convinta ad affrontare questa sfida che si preannuncia stimolante anche per me dal punto di vista didattico e umano. Ringrazio il presidente e tutto il consiglio direttivo per la fiducia accordatami che spero di ricambiare garantendo serietà professionale e massima dedizione. Ringrazio altresì i coristi che mi hanno accolta con entusiasmo e calore. Mi auguro con questa esperienza – ha concluso la maestra Perrone – di poter dare il mio contributo per qualificare ed arricchire l’offerta formativa che l’Unitre di Modica è impegnata a garantire ai propri Soci e a tutta la città”.