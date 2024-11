Rubata la statua della Madonna dell’Itria che si trova nell’antica chiesa sconsacrata ormai da più di cento anni nei pressi del Cimitero di Modica. La denuncia arriva dal direttore di Dialogo, Paolo Oddo, che lascia intendere come il furto sia stato eseguito su commissione visto che chi si è occupato di asportare la statua è stato bene attento a evitare che la stessa fosse danneggiata, a cominciare dal basamento su cui era poggiata.Scrive Oddo: “Per secoli hai benedetto il cammino di viandanti e devoti servi della gleba che di buon mattino, prima di intraprendere il viaggio verso i campi, rivolgevano una breve preghiera per la tua benedizione. “Auspice Maria”, sotto il segno di Maria, si andava verso il duro lavoro e il fagotto e gli arnesi sembravano più leggeri. Chissà quante ne ha viste dal Medioevo a oggi, il tuo sguardo puntato su Modica prima di finire dentro il sacco del ladro, nella notte fra il 17 novembre scorso e il lunedì successivo. La prima chiesa della Madonna dell’Idria ha di nuovo ricevuto visite all’alba, non per richiedere benedizioni, non mani levate per un segno di croce, ma per l’oltraggio di una mano infame. So che li hai già perdonati, perché sei la Madre, ma io, che sono infinitamente più piccolo, auguro loro il castigo che Dio destinò ai ladri dell’Arca. Chi sa, capisce. E le loro grida di dolore si levino alte verso il Cielo”.