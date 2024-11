Proseguono incessanti gli incontri tra l’Arma dei Carabinieri iblea e la cittadinanza sulle tematiche più importanti legate ai fenomeni di criminalità diffusa. La scorsa settimana è stata, dunque, la volta dei carabinieri della Stazione di Ragusa Ibla che, con il loro comandante, maresciallo capo Marco Valenzisi, nelle giornate di venerdì 15 e sabato 16 novembre, rispettivamente presso la “Sala Parrocchiale Sant’Antonino” a San Giorgio e presso il Salone Parrocchiale della chiesa S. Maria di Lourdes nella frazione di San Giacomo, hanno incontrato la cittadinanza per due momenti di confronto e trattazione del sempre più emergente fenomeno delle truffe in danno delle persone a minorata difesa, che colpisce maggiormente gli anziani che vivono in parziale o completa solitudine. Il comandante di Stazione dei Carabinieri, dopo una breve presentazione di quelle che sono le caratteristiche principali con le quali tale fenomeno criminoso viene posto in essere da malfattori senza scrupoli, ha aperto un costruttivo momento di risposta alle numerose domande presentate dai cittadini intervenuti, che hanno avuto modo di ricevere chiarimenti e consigli su come sia meglio comportarsi allorquando si dovesse incappare in simi spiacevoli trappole. Ricordando a tutti che nessun pubblico amministratore, che vesta l’uniforme o meno, chiederebbe mai dazioni di denaro, né di persona né telefonicamente, il consiglio dei Carabinieri è sempre quello di non fornire mai a chicchessia soldi o oggetti di valore e di rivolgersi immediatamente ad un proprio familiare ed al numero di emergenza “112” qualora dovessero trovarsi destinatari di simili truffaldine richieste.