Con un post sulla sua pagina Facebook, Valeria Timperanza (nella foto) ha annunciato la scelta di dimettersi dalla carica di assessore. “Dopo una profonda riflessione – ha scritto – ho deciso di rassegnare le dimissioni dalla carica di assessore del Comune di Scicli. Si tratta di una scelta difficile, dettata da motivi familiari che richiedono tutta la mia attenzione e il mio tempo in questo momento così delicato”.

“È stato per me un grande onore ricoprire questo ruolo e poter lavorare per la mia città, affrontando sfide e cercando soluzioni per migliorare il nostro territorio. Ringrazio il Sindaco per la fiducia che ha riposto in me, il direttivo della Lista Libertà Popolare per il sostegno, e i consiglieri comunali per la collaborazione e il dialogo costruttivo. Porterò sempre con me l’arricchimento umano e professionale di questa esperienza, pur nella consapevolezza di non aver avuto il tempo necessario per sviluppare appieno i progetti a cui aspiravo”.

“Lascio con rammarico – ha concluso – ma anche con gratitudine verso tutti coloro che mi hanno accompagnato in questo percorso. Auguro a chi continuerà a guidare la nostra comunità di proseguire con determinazione e visione nell’interesse di Scicli e dei suoi cittadini. Rimarrò sempre a disposizione della nostra comunità con il cuore e con il pensiero. Grazie a tutti”.