” è il titolo della conferenza internazionale promossa dal corso di laurea in Management per le Imprese dell’Economia Sostenibile (Mies) di Unict a Ragusa, con il sostegno del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, e la collaborazione del Comune di Ragusa, della Banca Agricola Popolare di Sicilia, Baps e del Consorzio Universitario di Ragusa. L’evento si terrà a Ragusa Ibla, nell’Auditorium San Vincenzo Ferreri,(Info: www.jointconferenceragusa.unict.it). L’obiettivo della conferenza è quello di ricostruire la parabola evolutiva dei nuovi modelli economici che valorizzano il concetto di sostenibilità, e capire quali sono le nuove forme di trasferimento delle conoscenze che possano servire per alimentare modelli di sviluppo economico e sociale sempre più responsabile e rispettoso per l’ambiente. L’evento è frutto della collaborazione con due prestigiosi think tank internazionali, The New Club of Paris e il World Capital Institute. Entrambe le organizzazioni si dedicano a temi legati al capitale intellettuale e alle risorse immateriali con un focus particolare, nel caso del WCI, sui temi della conoscenza. «Questa è la prima iniziativa dedicata ad un ampliamento della dialettica scientifico-politica programmata – ha spiegato il professor Pierluigi Catalfo, ideatore dell’evento – per contribuire alla identificazione di nuove strategie di investimento e crescita del territorio». Per gli studenti del corso di laurea MIES, la partecipazione alla conferenza offre l’opportunità unica di confrontarsi e imparare dalle esperienze e dalle idee di esperti di rilevanza internazionale. Sabato 23 novembre è previsto un confronto con le istituzioni e gli stakeholder della comunità locale. Saranno presenti i rappresentanti delegati dei due istituti internazionali, membri del comitato scientifico della Conferenza internazionale iblea, che parteciperanno ai keynote speeche ai momenti di interazione con gli studiosi e i professionisti provenienti da diverse parti del mondo. La conferenza andrà anche in live streaming sul canale Youtube della Struttura didattica Speciale di Ragusa Unict.