La società di gestione degli aeroporto di Catania e Comiso ha fatto sapere che, a partire dal 31 marzo 2025 e fino al 30 ottobre 2025, con una breve interruzione ad agosto, la pista dell’aeroporto di Catania sarà chiusa dalla mezzanotte alle sei del mattino per consentire lo svolgimento dei lavori di interramento della linea ferroviaria, propedeutici alla realizzazione della nuova pista di volo del piano di sviluppo dello scalo. Anche se i voli notturni non sono tantissimi, in molti si sono chiesti se la Sac abbia o meno preso in considerazione l’aeroporto di Comiso come possibile alternativa. L’accountable manager di Sac, Rosario Di Bennardo, ha dichiarato in queste ore che l’aeroporto di Comiso è aperto dalle 7 alle 23 ma ha chiarito: “La Sac ha comunicato alle compagnie che possono rischedulare su Comiso. In caso di richiesta da parte delle stesse compagnie, l’aeroscalo ibleo sarà aperto fino all’1”. Una possibilità che potrebbe fare conoscere l’aeroporto a nuove compagnie.