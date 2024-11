Il Club Rotary Ragusa Hybla Heraea per l’anno sociale 2024/2025 ha proposto agli Istituti di istruzione secondaria di primo grado del Comune di Ragusa un concorso dedicato agli alunni delle 1^ classi dal titolo: “Le Api e il Futuro”. Obiettivo del progetto didattico/educativo è la sensibilizzazione dei giovani in ambito ambientale con particolare riferimento alla biodiversità. L’importanza dell’Apis mellifera Linnaeus, è il fulcro del progetto. Gli studenti verranno edotti sulle funzioni essenziali che questi insetti offrono all’ambiente. I contenuti spazieranno dalla categorizzazione delle api all’organizzazione gerarchica di questa grande famiglia di insetti; dall’importanza dell’impollinazione alle conseguenze della scomparsa delle api. Senza di esse molte specie di piante si estinguerebbero con rilevanti ripercussioni economiche: l’uomo infatti dovrebbe attivarsi, con altissimi costi, attraverso l’impollinazione artificiale. Le api domestiche e selvatiche sono responsabili di circa il 70% dell’impollinazione di tutte le specie vegetali viventi sul pianeta e garantiscono circa il 35% della produzione globale di cibo. Negli ultimi 50 anni la produzione agricola ha avuto un incremento di circa il 30% grazie al contributo diretto degli insetti impollinatori. Il Club Rotary Ragusa Hybla Heraea ha deciso, quindi, nell’Anno Rotariano 2024/2025 di promuovere attraverso il Progettouna campagna per la tutela delle specie concretizzata attraverso momenti di informazione/formazione. Il progetto articolato in due fasi, una formativa e una progettuale, si concluderà con un concorso di idee nel quale i ragazzi dovranno produrre un elaborato in forma scritta oppure grafica (in formato multimediale, presentazioni Power Point oppure filmati). Parteciperanno circa 460 alunni degli Istituti Comprensivi “F. Crispi”, “E. Berlinguer”, “S. Quasimodo” e “Vann’Antò – Sez. San Giacomo”. La premiazione degli elaborati è prevista per il 20 maggio 2025, giornata mondiale delle api. Tutto ciò è stato possibile grazie alla generosa partecipazione della Banca Popolare Siciliana, della Coop Gruppo Radenza, del Consorzio Carota Novella di Ispica e dell’azienda agricola Ape-Nera del dott. Scrofani.