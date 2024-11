La Diocesi di Ragusa promuove due appuntamenti in preparazione dell’Anno Santo indetto da Papa Francesco e in coincidenza con il Giubileo Diocesano per i 75 anni della fondazione della nostra Diocesi.è il tema scelto per indirizzare i percorsi di approfondimento e di riflessione teologica e culturale per il Giubileo 2025. I due momenti si terranno entrambi nella chiesa del Preziosissimo Sangue di Ragusa. Il primo è in programmae avrà come tema. Relatore sarà il prof. Vincenzo Rosito, docente alla Pontificia Università Gregoriana di Roma. Il secondo appuntamento è per, sempre alle 18.45, e avrà come tema. Relatrice sarà la professoressa Giuseppina De Simone, docente alla Pontificia Facoltà dell’Italia meridionale – Sez. “San Luigi” di Napoli. Il Percorso di Formazione alla Vita Cristiana, la Biblioteca “Mons. F. Pennisi”, gli Uffici Diocesani per la Cultura, la Scuola e l’Università, per l’Insegnamento della Religione Cattolica, per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso e per le Comunicazioni Sociali invitano a partecipare a questi due momenti «che ci auguriamo – scrivono – possano aiutarci a camminare nella speranza, sempre di più in unità, secondo il cuore di Cristo».