Amava la musica, il ballo e i cani Corrado (detto Duccio) Lupo, l’avolese di 41 anni che nel corso della notte è stato stroncato da un malore mentre si trovava in un locale di Donnalucata. Erano circa le due del mattino quando l’uomo, di professione geometra, ha avvertito un dolore al petto, forse un infarto. Il personale del ristorante, provvisto di defibrillatore e con personale in grado di utilizzarlo, ha subito iniziato le prime manovre di soccorso. Poco dopo, è arrivato anche il personale del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Alcuni testimoni riferiscono che l’uomo si sia sentito male proprio mentre ballava. Moltissimi i messaggi che si susseguono sui social da parte di amici e conoscenti: “Una notizia improvvisa e dolorosa – scrive Roberto – ci ha portato via una persona straordinaria, un ragazzo giovanissimo, educato, gentile e sempre disponibile. Duccio era una persona dal cuore grande, buono con tutti, e con una passione speciale che ci univa: l’amore per i cani. Era un collaboratore prezioso e un amico di cui porterò sempre nel cuore il ricordo”. “Stanotte – scrive Carmen – mio carissimo Duccio te ne sei andato via all’improvviso mentre ballavi con quel bellissimo sorriso dolce e felice e ci hai lasciati sgomenti, terrorizzati e pieni di un dolore immenso per la consapevolezza che ci stavi lasciando per sempre…nonostante gli immani sforzi di alcuni ragazzi che hanno tentato il tutto per rianimarti e anche i medici, ma invano. Una flebile speranza lottava dentro di noi tutti ma capivamo che ormai non c’era più niente da fare. Duccio hai lasciato un immenso vuoto e dolore tra noi tutti e vederti andare via così improvvisamente e prematuramente rimarrà sempre nei nostri cuori e nella nostra mente. Duccio sei stato l’amico di tutti. Sempre dolce, solare, affabile, che amavi la vita e il tuo adorato ballo. Te ne sei andato ballando felice e da oggi ballerai con gli Angeli”.