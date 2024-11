Santa Croce avrà il suo teatro comunale. Una promessa fatta in campagna elettorale dal sindaco Peppe Dimartino, che ora diventa realtà. E’ stato infatti sottoscritto il preliminare di acquisto dell’ex cinema Italia, grazie ad un finanziamento, a fondo perduto, dell’assessorato regionale alle Infrastrutture. “La nostra città merita un luogo importante per la cultura e per la crescita sociale di tutta la comunità – dice il sindaco Peppe Dimartino – Rispettiamo gli impegni presi e in due anni siamo riusciti a centrare l’acquisizione del bene a costo zero per il bilancio comunale, dopo che in tanti in passato avevano tentato invano. Ringrazio, per questo passaggio decisivo, l’onorevole Giorgio Assenza che ha sposato questa causa e attraverso un emendamento ha raccolto le nostre istanze consentendoci di recepire il finanziamento che ammonta a 93mila euro, a fronte dell’acquisto dell’immobile che è stato fissato per 85mila euro. Adesso prende concretamente forma il nostro sogno e siamo già al lavoro per i passi successivi, avviare la progettazione e rintracciare gli ulteriori canali di finanziamento per la realizzazione dell’opera, quindi la progettazione e la ricostruzione di quello che sarà a tutti gli effetti un gioiello della città. Siamo passati così tante volte davanti a quel grande portone di legno, sotto quell’insegna vintage e sbiadita sognando di poter, di nuovo, spalancare le porte del Cinema Italia. Adesso presto questo potrà essere realtà”.