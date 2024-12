Macabra scoperta questa mattina a Modica Alta. Due anziane sorelle che sono state trovate prive di vita nella loro abitazione, in corso Nino Barone, a Modica Alta. La scoperta è stata fatta dai carabinieri intervenuti sul posto, dopo una chiamata al 112. Le due sorelle di 80 e 83 anni vivevano da sole.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di entrambe le donne. Il medico legale che ha effettuato una prima ispezione cadaverica avrebbe appurato che si sarebbe trattato di morte per cause naturali. Il magistrato di turno, la dottoressa Silvia Giarrizzo, ha deciso di restituire le salme alla famiglia per la celebrazione delle esequie.

Secondo la ricostruzione dei militari dell’Arma, in particolare, una delle due sorelle avrebbe avuto un malore che ne avrebbe causato la morte, mentre l’altra, scendendo in preda al panico una rampa di scale nel tentativo di chiedere aiuto, è rovinata al suolo, perdendo la vita a sua volta. Il suo cadavere è stato infatti trovato proprio davanti al portoncino d’ingresso. Nell’abitazione nessun segno di effrazione che potrebbe fare pensare a cause diverse, né la scena che si è presentata agli occhi degli investigatori farebbe risalire le cause a nient’altro. Il magistrato ha dunque deciso di non disporre ulteriori accertamenti.