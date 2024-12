La 30ª stagione concertistica di “Melodica – La Musica dell’Anima”, la rassegna internazionale della città di Ragusa, prosegue il suo percorso di emozioni con “Visioni al Femminile”, un concerto coinvolgente che omaggia la bellezza femminile e la forza delle donne. Sabato 7 dicembre alle ore 20,30, sul palcoscenico dell’Auditorium del Centro Commerciale Culturale di Ragusa, saliranno le pianiste Vera Lizzio e Diana Nocchiero (nella foto da sinistra a destra, quest’ultima anche direttrice della manifestazione musicale), ovvero il Duo Mel Bonis. Il programma, interamente dedicato a compositrici vissute tra ‘800 e ‘900, celebra il talento di donne straordinarie che hanno saputo distinguersi in un’epoca in cui la musica era dominata dagli uomini. Le loro opere affascinanti e romantiche saranno protagoniste di un’esibizione intensa e carica di emozioni, che evidenzia la straordinaria potenza evocativa della musica, e permetterà al pubblico di scoprire musiciste meno conosciute ma fondamentali. “Suonare al fianco di Vera Lizzio, straordinaria pianista e amica, e in omaggio a queste eccezionali compositrici, è per me un’emozione indescrivibile – spiega Diana Nocchiero – Questo concerto assume anche un significato simbolico, infatti celebriamo non solo la bellezza musicale, ma anche la determinazione e il coraggio di donne che, nonostante i limiti imposti dalla società, hanno lasciato un segno indelebile nella storia della musica”. Vera Lizzio si è diplomata in Pianoforte a pieni voti presso l’Istituto Musicale “V. Bellini” di Catania. Ha conseguito la specializzazione di II livello laureandosi con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore presso il Conservatorio “A. Corelli” di Messina. Ha ottenuto brillanti affermazioni a numerosi concorsi pianistici e cameristici sia nazionali che internazionali. Svolge intensa attività concertistica sia da solista che in formazione da camera sia in Italia che all’estero. Diana Nocchiero si è diplomata in Pianoforte presso il Conservatorio Musicale “A. Vivaldi” di Novara; ha studiato e si è perfezionata con Maestri come Adrian Vasilache, Walter Krafft e Mario Delli Ponti. Ha tenuto numerosi concerti come solista e in diverse formazioni cameristiche, esibendosi in importanti sale nazionali e internazionali. Suoi concerti sono stati trasmessi da varie radio-televisioni in Italia e all’estero.Possibilità di abbonarsi all’intera stagione al costo di € 60. Biglietto intero € 10, ridotto per studenti fino a 20 anni € 5. Ingresso gratuito per i minori di anni 8. La rassegna musicale ha il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Ragusa e dell’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia. Per info e prenotazioni telefonare al 366 9790999 e 3492993208, scrivere ad associazione.melodica@gmail.com o visitare il sito https://www.melodicaweb.it