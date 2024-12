Torna il Natale e il cuore pulsante di Ragusa torna ad ospitare, per la terza edizione, il Villaggio del Gusto, un’esperienza unica in tutti i sensi. Promosso da Slow Food Sicilia e Slow Food Ragusa, l’evento è pronto a regalare ai cittadini e ai turisti un’immersione nelle eccellenze enogastronomiche iblee e siciliane ma anche nell’artigianato artistico, in un’atmosfera calda e accogliente, tipica proprio del periodo natalizio. Con il sostegno del Comune di Ragusa e del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, ma anche di numerosi sponsor privati, il Villaggio del Gusto animerà in questo venerdì 6 dicembre, la centralissima via Roma, cuore del centro storico. Fino al 29 dicembre ogni angolo della strada sarà animato da colori, suoni e sapori tipici della tradizione, offrendo ai visitatori una vera e propria immersione nella cultura gastronomica e artigianale della nostra terra. Resterà aperto tutti i giorni dalle 17:00 alle 22:00 (ad eccezione dei lunedì). Le domeniche e il giorno di Santo Stefano sarà possibile visitare il Villaggio del Gusto anche al mattino, dalle 10 alle 13, mentre per la vigilia di Natale resterà aperto dalle 10:00 alle 18:00. Un evento colorato e divertente che permetterà a chi vorrà di acquistare doni natalizi e non solo. Tutto si svolgerà in un ambiente unico e festoso fatto da casette di legno, festoni ma anche l’area al chiuso dedicata a Slow Food. Il Villaggio del Gusto rappresenta infatti un luogo dove i protagonisti sono i sapori e le tradizioni siciliane, con un’ampia selezione di prodotti tipici, alcuni appartenenti ai presidi Slow Food, affiancati dall’artigianato artistico per scoprire pezzi unici realizzati da artigiani locali. Un’occasione insomma per portare con sé un angolo di Sicilia autentica e creativa. Come per le passate edizioni, durante i weekend della manifestazione, il Villaggio del Gusto diventerà anche un centro di esperienze enogastronomiche dove sarà possibile partecipare a laboratori del gusto che racconteranno la storia e la tradizione dei prodotti siciliani. Anche per il primo fine settimana, a partire da domani 6 dicembre e fino a domenica 8 dicembre, la manifestazione promette di essere ricca di eventi speciali, pensati soprattutto per coinvolgere le famiglie e offrire esperienze uniche per che in questo periodo di feste sta visitando Ragusa. Dopo la cerimonia di inaugurazione in programma alle 18:00 con la presenza del Presidente di Slow Food Sicilia Fabio Di Francesco, della consigliera nazionale Slow Food, Lina Lauria, del sindaco Peppe Cassì, dell’assessore comunale allo Sviluppo Economico, Giorgio Massari, del commissario del Libero Consorzio Comunale, Patrizia Valenti e dell’Associazione “Angeli in Moto”, questo venerdì 6 dicembre si terrà alle 19:30 il primo laboratorio del gusto incentrato sulla granita siciliana. Il laboratorio sarà guidato da Bruno Armenia, titolare dell’American Bar di Ispica, e proporrà l’abbinamento tra la granita siciliana e il panettone tradizionale. Un’accoppiata inusuale ma irresistibile che siamo sicuri renderà felici tutti i partecipanti. A seguire, alle ore 20:30, per chi desidera un’esperienza culinaria completa, Slow Food Ragusa organizza una cena presso il Circolo Italia in Piazza San Giovanni dove poter gustare i piatti tipici della tradizione ragusana. Tutta la serata di venerdì sarà arricchita dalla musica itinerante di street band organizzata dal Ccn I Tre Ponti. Gli appuntamenti speciali in programma sabato 7 dicembre vedranno il loro inizio alle 18:00 con l’incontro con l’Associazione “Angeli in moto” Odv che condividerà i propri progetti sociali seguiti alle 19:00 dal “Viaggio tra natura e versi. Poesia per tutte le età”, un evento che mescolerà arte e cultura a cura di Giovanni Maltese. La serata continuerà alle 19:45 con il laboratorio del gusto dedicato questa volta alle birre iblee e al miele siciliano, presso la Casa Slow Food Sicilia per una vera e propria esperienza sensoriale. Il pomeriggio e la sera di sabato 7 dicembre saranno accompagnati dal dj set organizzato dal CCN i Tra Ponti. Domenica 8 dicembre spazio invece agli spettacoli itineranti di Zampogna e Tamburelli che porteranno musica tradizionale per tutto il centro storico di Ragusa. Alle ore 18:00 invece, ci sarà un’importante occasione di sensibilizzazione grazie all’incontro con l’Associazione LILT Ragusa, seguita alle 19:00 dal laboratorio del gusto dedicato alle erbe amare edibili a cura di Giovanni Maltese della Condotta Slow Food di Ragusa. Gli appuntamenti di domenica termineranno poi alle ore 20:00 con un altro laboratorio del gusto, questa volta con il contributo dell’Accademia Italiana della Cucina (delegazione di Ragusa) e del Caffè Mokambo, che proporranno una degustazione di macallè. Tutte le attività dei fine settimana del Villaggio del Gusto vedranno la partecipazione attiva degli alunni dell’Istituto Galileo Ferraris di Ragusa. “Non perdete l’occasione di vivere il Natale in centro a Ragusa all’insegna della cultura, del buon cibo e della solidarietà grazie al Villaggio del Gusto”, ricorda Lorenzo Lauria, presidente di Slow Food Ragusa. Maggiori informazioni e il programma completo sui social di Slow Food Ragusa e sul sito di Slow Food Sicilia.