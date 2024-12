Nella chiesa Madre di Santa Maria delle Stelle a Comiso, ci si prepara, con il triduo, per i solenni festeggiamenti di Santa Lucia che, come da tradizione, saranno caratterizzati dalla processione con il simulacro, in programma venerdì 13 dicembre, mentre nella giornata della vigilia, cioè giovedì, si terrà il cosiddetto “lancio re nuciddi” dalle finestre della canonica. Il tutto reso ancora più solenne dalla presenza del vescovo della diocesi di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, che da ieri sino a domenica prossima sta effettuando la propria visita pastorale nella comunità parrocchiale guidata dal parroco don Fabio Stracquadaini. Domani, martedì 10 dicembre, alle 9 è in programma la celebrazione delle Lodi, alle 15 l’esposizione eucaristica mentre alle 17,30 ci sarà la recita dei Vespri e la coroncina di Santa Lucia. Alle 18 la santa messa vespertina sarà presieduta proprio dal vescovo La Placa. Alle 19, sempre alla presenza di mons. La Placa, è in programma l’inaugurazione della mostra fotografica “Gli occhi della Fede: l’iconografia di Santa Lucia” a cura del fotografo Salvatore Cacciaguerra, allestita nei locali di via San Biagio 19. La mostra rimarrà aperta fino al 17 dicembre, dalle 9,30 alle 12 e dalle 16 alle 20. Il culto a Santa Lucia è molto sentito nella città di Comiso e, in particolare, nella chiesa Madre dove alla santa è dedicato uno degli altari laterali. “Comiso dall’anno 1093 – scrive lo studioso Biagio Flaccavento – ma probabilmente anche da tempi più remoti, e sino al 1950, ha fatto parte della diocesi di Siracusa. E’ naturale quindi che in città, come in tutta la diocesi, fosse vivo il culto a Santa Lucia, patrona secondaria della diocesi, ma in genere più popolare del patrono principale San Marciano, vescovo e martire”. Ed è lo stesso canonico Flaccavento, sempre in un suo scritto, a precisare che “con decreto del 14 ottobre 1750 il vescovo di Siracusa mons. Francesco Testa (Nicosia 1704-Monreale 1773) concesse alla chiesa Madre di celebrare il 13 dicembre ‘con tutta pompa e con processione la festa di Santa Lucia Vergine e martire’”. L’impresa ecologica Busso Sebastiano, che gestisce il servizio di igiene ambientale in città, effettuerà un’azione di pulizia straordinaria tutt’attorno alla chiesa nel periodo antecedente le giornate clou dei festeggiamenti in questione.