Continuano oggi a Comiso le celebrazioni in onore di Santa Lucia, vergine e martire siracusana, quest’anno impreziosite dalla presenza del vescovo della diocesi di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, che sta effettuando la propria visita pastorale in questi giorni nella chiesa Madre della parrocchia Santa Maria delle Stelle che ospita il venerato simulacro. Dopo la celebrazione delle Lodi di questa mattina alle 9, alle 15 ci sarà l’esposizione eucaristica e alle 17,30 la recita dei Vespri e la coroncina a Santa Lucia. Alle 18 la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo. Domani, giorno di vigilia della solennità liturgica, dopo la celebrazione delle lodi alle 9, è in programma alle 14,30 l’atteso e tradizionale “lancio delle noccioline” dalle finestre della canonica di via San Biagio. E’ un appuntamento, presente il parroco, don Fabio Stracquadaini, che continua a essere molto apprezzato dai fedeli, soprattutto dai bambini e dai ragazzi. Alle 15,30 l’esposizione eucaristica mentre alle 17,30 ci sarà la recita dei Vespri e la coroncina di Santa Lucia. Alle 18 la celebrazione eucaristica della vigilia presieduta, anche in questo caso, dal vescovo Giuseppe La Placa. Questa festa continua a essere molto sentita in città. Ecco perché, per l’occasione, l’impresa ecologica Busso Sebastiano, che gestisce il servizio di igiene ambientale a Comiso, effettuerà un’azione di pulizia straordinaria nelle zone interessate dal passaggio della processione che è in programma venerdì 13 dicembre.