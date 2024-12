L’amministrazione Marino ha appaltato i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido comunale del quartiere San Nicolò per un importo di 950 mila euro.

Il nuovo asilo, che si affiancherà all’asilo comunale di via Pietro Nenni a Jungi, ospiterà 72 piccoli da 0 a 2 anni.

A darne l’annuncio il sindaco Mario Marino e l’assessore Enzo Giannone.

I locali in cui sorgerà la struttura sono quelli dell’ex Itas in via Vasco De Gama. Il finanziamento è stato attinto dal Pnrr Missione 4, potenziamento dei servizi per l’istruzione, investimento 1.1., “Piano per asili nido e scuole per l’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione Europea, Next Generation Ue.

L’opera dovrà essere ultimata entro 332 giorni, poco meno di un anno.

Il bisogno di asili e di luoghi educativi per i nuovi cittadini è avvertito dalla comunità e il nuovo asilo risponderà a questa esigenza con un numero di ospiti davvero significativo.