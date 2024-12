Dopo lo strepitoso e coinvolgente successo dello scorso fine settimana, le magie del Natale a Ragusa Ibla sono pronte a stupire sempre di più. Ancora una volta grazie al programma promosso dal Ccn Antica Ibla con l’amministrazione comunale di Ragusa. Sabato e domenica tornano il Christmas village, i mercatini di Natale, la via dei presepi, il giardino incantato e il trenino di Babbo Natale. Sui social “Ragusa Ibla – Magia del Natale” è possibile consultare gli orari e le indicazioni sull’accesso. Spazio anche al teatro con “L’uomo dal fiore in bocca” che sarà proposto alle 20,30 di venerdì e sabato al Donnafugata, con protagonista Corrado Tedeschi, attore che non ha bisogno di presentazioni. Sabato dalle 16, poi, le strade di Ibla si riempiranno di musica e di allegria con la Christmas street band. Sempre sabato dalle 17 e domenica alle 11 e alle 17 “Storie sotto la gonna”, con la circense raccontastorie che, sui trampoli, sarà la finestra su un mondo di fantasia e leggende. Sabato e domenica dalle 17 alle 21, in via XI febbraio 40, sarà possibile ammirare il presepe popolare di Carmelo Scalone curato nei minimi dettagli per fare rivivere gli antichi mestieri del passato.Tornano pure, sabato dalle 18,30 in piazza Duomo con Musica Timida e domenica dalle 18,30 in piazza Pola con Maurizio Lessi, le Note di Natale, esibizioni in acustico e dj set per trasportare tutti nella magia dei giorni di festa. La libreria Ubik di corso XXV aprile ospiterà domenica alle 11,30 i racconti con Babbo Natale, un momento magico per i più piccoli. Domenica alle 16,30 ci saranno anche i tamburi imperiali di Comiso in occasione della festa di Maria Santissima Immacolata. All’Antico convento, sempre domenica e sempre alle 16,30, Natale goloso, cucina per piccoli chef, un laboratorio interattivo per bambini che potranno imparare a cucinare un po’ del Natale ibleo.Quindi, ancora domenica, ma dalle 17, Sonanuvena, per farsi incantare dalle melodie degli zampognari itineranti che porteranno la tradizione nel cuore dell’antica città iblea. Infine, alle 17 sempre di domenica, la cromoterapia all’antico mercato, con Musso e Castello, un’esperienza unica di colorazione e scoperta del mandala, con colori e forme a raccontare emozioni e riflessioni. Ancora una volta un programma ricco per intercettare le esigenze di grandi e piccini.