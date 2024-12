Una prestigiosa presenza quella di sabato 14 maggio a Villa Maggio, in contrada Santa Teresa, in occasione dell’assemblea 2024 della Cna territoriale di Ragusa sul tema “Insieme per le competenze e la rappresentanza. Un impegno condiviso per valorizzare i mestieri e il loro futuro”. I lavori, al via dalle 9,30, saranno impreziositi dalla partecipazione del segretario generale Cna nazionale, Otello Gregorini, che ha accolto con estremo entusiasmo l’invito della Cna territoriale di Ragusa a essere presente. Ad arricchire il dibattito la presenza dei sindaci d’area, a cominciare dal “padrone di casa”, il primo cittadino di Vittoria, Francesco Aiello, oltre ai sindaci di Acate, Gianfranco Fidone, Chiaramonte, Mario Cutello, Comiso, Maria Rita Schembari, e Santa Croce, Giuseppe Dimartino. Interverrà anche il segretario regionale Cna Sicilia, Piero Giglione. Saranno presenti il vicepresidente nazionale Cna, Giuseppe Cascone, e il presidente Cna Sicilia, Nello Battiato. La relazione introduttiva sarà curata dal segretario territoriale Cna Ragusa, Carmelo Caccamo, mentre l’amministratrice territoriale Cna Ragusa, Donatella Cutello, illustrerà i contenuti del bilancio consuntivo Cna che dovrà poi essere passato al vaglio dell’assemblea. A seguire gli interventi del presidente territoriale Cna Ragusa, Giuseppe Santocono, e del presidente del corso di laurea in Management delle imprese per l’economia sostenibile dell’Università di Catania a Ragusa, Pierluigi Catalfo (nella foto da sinistra Santocono e Caccamo). “Riteniamo che la nostra associazione, per struttura organizzativa e politica – sottolineano Santocono e Caccamo – rappresenti oggi un valore aggiunto da tutelare e da accompagnare. La vicinanza che abbiamo dimostrato alle imprese che rappresentiamo ci è stata riconosciuta dai titolari di queste ultime e dalle istituzioni. Dagli scenari digitali moderni, legati a rappresentanza e servizi, alle esperienze innovative per valorizzare competenze e mestieri, siamo usciti profondamente cambiati. Questo ci consente di guardare verso i nuovi talenti tarando opportunità e servizi al passo con i tempi. Quello di sabato sarà un momento di confronto importante perché ci consentirà di indicare i percorsi futuri che, attraverso un’azione coordinata, si annunciano ricchi di stimoli per la crescita e per lo sviluppo delle piccole e medie imprese che rappresentiamo con convinzione ed entusiasmo. Ringraziamo sin da ora il segretario generale Cna nazionale per avere accolto il nostro invito. Tenere la nostra assemblea alla sua presenza sarà un valore aggiunto”.