didella dodicesima edizione del. Ecco il verdetto pronunciato dalla Giuria, composta dal regista, direttore dell’Archivio dell’Istituto Luce; dalla montatrice; e dalla produttrice. Come si legge nelle motivazioni, il film, arrivato nelle sale italiane a partire dal 19 settembre 2024, è stato premiato “per la capacità di raccontare, attraverso l’odissea personale di una donna, un tema universale sulla repressione femminile e sulla negazione delle libertà, in una società come quella iraniana contemporanea”.è andato adi. “Se le distorsioni di un sistema per richiedere documenti costringono molti migranti alla finzione, il regista sceglie di arrivare al cuore della verità senza retorica e senza pietismo. I suoni della città creano una colonna sonora che sottolinea e immerge lo spettatore ancora di più nel dramma rappresentato, dimostrando di aver fatto propria la tensione etica del cinema neorealista”. Ildi. “Per la sua capacità di cogliere colori, luci e suoni, bardature e mantelli, cavalli e violaciocche, nel giorno della festa di Scicli della Cavalcata di San Giuseppe, per restituirli in un affresco fatto soprattutto di volti umani, protagonisti veri della tradizione, cultori e spettatori, di una storia antica e presente”.Ilè stato assegnato adi. “Per aver saputo raccontare i sogni e le aspirazioni di due giovani, apparentemente diversi, accomunati dal desiderio di uscire dai propri confini per realizzarsi”. Ildello spagnolo”. “Per avere affrontato, con ironia, l’enigma doloroso della morte, nell’intimità di una madre e una figlia”. Ilè stato assegnato adi. “Per la capacità di trasformare il racconto dello scontro tra ragazzi su un campo sportivo in un evento universale con i temi decisivi come la parità dei generi, la violenza maschile e la lotta agli stereotipi”. La direzione artistica delha assegnatodei premi cinematografici speciali.” è andatoal filmdi. “Per la bellezza della fotografia e per la potenza delle immagini che da un lato denunciano gli effetti della crisi climatica e dall’altro celebrano la forza, la potenza e l’armonia della natura nel corso dell’anno. E per la capacità di descrivere la condizione dei Paesi più poveri che pagano l’alto prezzo della distruzione dell’ambiente”.di. “Per la sceneggiatura originale e articolata, per il punto di vista nuovo ed empatico nel raccontare la storia di alcuni migranti, per la location anche vittoriese e per la regia puntuale, attenta ai dettagli e alle visioni d’insieme”. Ildi. “Sarebbe molto piaciuto – si legge nelle motivazioni – al nostro storico e critico del cinema Sebastiano Gesù sia per i temi affrontanti e l’attenzione ai marginali sia per il modo di raccontarlo con una regia lucida, asciutta, trasparente anche nelle intenzioni. Per la vicenda emblematica di un giovane protagonista schiacciato dalla burocrazia e dal pregiudizio, la cui storia trasmette con forza e realismo da un lato i sogni e i desideri di chi cerca uno spazio nel mondo e dall’atro lato i problemi, le criticità e le difficoltà”. Ilè andato al filmdi. “Per la storia di un insegnante innovativo nei metodi didattici, attento ai bisogni dei suoi studenti e impegnato a potenziarne creatività e pensiero critico. Un compito ancor più prezioso in un momento della storia europea della prima metà del Novecento in cui venivano soffocate le libertà e i diritti umani e prevaleva la violenza. Per il racconto, tratto da una storia vera, in sintonia con i valori, il modo di vivere e l’azione educativa della professoressa Tullia Giardina”.