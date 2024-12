Anche il mondo dei commercialisti comincia a confrontarsi con l’intelligenza artificiale. E’ il senso dell’appuntamento che è stato ospitato a Ragusa nella sede dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e che ha visto come ospite Robert Braga, professore a contratto in revisione legale e presidente commissione Intelligenza artificiale e bilanci del Consiglio nazionale dell’Ordine. Il tema è stato introdotto dal presidente dell’Ordine di Ragusa, Maurizio Attinelli, e affrontato dal presidente della commissione informatica dell’Odcec, Carmelo Santaera, grazie al coordinamento della consigliera delegata, Sonia Mallia. “Abbiamo trattato – spiega il presidente Attinelli – sia della conservazione digitale a norma dei documenti informatici e, quindi, l’organizzazione digitale dello studio, sia dell’intelligenza artificiale che rivoluziona il modo con cui l’uomo interagisce con la macchina e le macchine tra di loro”. Il prof. Braga, tra l’altro, è noto in seno all’Ordine nazionale per avere proposto dei corsi che puntano a introdurre i concetti di intelligenza artificiale e le sue applicazioni nello studio del commercialista (nella foto da sinistra Attinelli, Santaera, Mallia e Braga).

“Attraverso lezioni teoriche e pratiche – ha spiegato Braga – ho cercato di fare acquisire ai partecipanti le competenze necessarie per sfruttare l’IA generativa, l’analisi dei dati, l’automazione dei processi e la data strategy. La partecipazione ai vari corsi che ho organizzato è stata un’opportunità per aggiornarsi sulle novità e le sfide dell’IA e per migliorare l’efficienza, la competitività e l’orientamento al futuro dello studio con esempi concreti di soluzioni innovative per i professionisti”.