La tradizione vince sempre. Parola dei ragazzi dell’Anffas onlus Ragusa che hanno animato la consueta celebrazione eucaristica del periodo di Natale che, come accade usualmente, si è tenuta nella parrocchia di San Paolo apostolo. A questa, poi, ha fatto seguito la immancabile cerimonia d’inaugurazione del presepe che, realizzato nella sede di via Eugenio Criscione Lupis, rappresenta per i ragazzi dell’Anffas una tappa fondamentale del percorso annuale, in cui, oltre a sperimentare la loro inventiva e la loro creatività manuale, riescono a mettere dentro tutta la passione e l’attenzione per un elemento sacro quale quello della Natività destinato a essere un punto di riferimento per tutto il periodo delle festività natalizie. Durante la celebrazione eucaristica, altresì, il coro dell’Anffas onlus Ragusa si è reso protagonista, con i propri canti, della funzione religiosa e della capacità di mettere in rilievo tutto il lavoro preparatorio che è stato svolto con passione e dedizione da parte dei vari componenti del gruppo. A rendere più speciale questo momento il fatto che a presiedere la funzione religiosa e a tagliare il nastro inaugurale del presepe sia stato il vicario generale della diocesi di Ragusa, il sacerdote Roberto Sebastiano Asta.“Momenti meravigliosi per i nostri ragazzi – commenta la direttrice Anffas onlus Ragusa, Salvina Cilia – che siamo riusciti a fare diventare speciali anche grazie al supporto che ci è stato fornito dal parroco di San Paolo apostolo, il sacerdote Antonio Cascone. Come sempre, il presepe rappresenta per tutti noi una prova che ha a che vedere con la voglia di compenetrarsi in una dimensione spirituale in grado di suscitare emozioni a ripetizione. Sono bei momenti che fanno risaltare la capacità di stare assieme e di tenersi per mano dei nostri ragazzi”.