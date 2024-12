E’ proprio il caso di dirlo. Più che mai, stavolta, gli assenti hanno avuto torto. Chi non ha potuto o voluto immergersi nelle atmosfere natalizie che la Magia del Natale ha saputo ricreare a Ibla ha davvero perso qualcosa di straordinario. Ma c’è ancora tempo per rimediare. D’altronde, se non si varca la soglia del mondo fatato del Christmas village, una vera e propria goduria per gli occhi, non si può dire di avere vissuto da vicino che cosa significhi trovarsi attorniato da elfi entusiasti che aiutano soprattutto i più piccoli a orientarsi in quello scintillio di luci della festa e a scrivere la letterina per il personaggio principe di questo percorso.Che poi si ha l’opportunità di incontrare alla fine del breve cammino, sulla sua splendida poltrona, dinanzi a un maestoso albero, che manifesta la propria straordinaria disponibilità con tutto e con tutti. Del resto, chi non vorrebbe, in questo periodo, scattare una foto insieme con Babbo Natale? A Ibla è possibile farlo, qui è possibile tutto ciò che di bello i bambini amano realizzare in questo periodo. E per gli adulti? La vera magia è ritornare piccoli, come nessuno, forse, immaginava sarebbe mai potuto accadere.Sono queste, in fondo, le straordinarie sensazioni che è possibile vivere nel periodo delle feste nella città antica di Ragusa grazie al progetto ideato e sviluppato dal Ccn Antica Ibla con il supporto dell’amministrazione comunale. Che, anche lo scorso fine settimana, ha fatto registrare il tutto esaurito, con visitatori provenienti da ogni dove, quindi anche da fuori provincia. Il cuore di Ibla si è trasformato in una fabbrica del Natale, con numerose emozioni e stimoli che riescono a caratterizzare chi viene a immergersi in questa atmosfera incantata sino a rimanerne letteralmente estasiato. Con i palazzi e le chiese barocche a tratteggiare una cornice unica a questi eventi.E poi c’è di tutto: dai mercatini di Natale ai presepi artistici, dalla street band ai racconti del periodo natalizio, dal trenino turistico al giardino incantato. Insomma, non venire a Ibla in questo periodo è perdere una chance unica. Un vero e proprio viaggio in una dimensione da sogno che occorre varcare per vivere una esperienza unica nel suo genere.