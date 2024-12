Offrire un’esperienza di viaggio serena e confortevole alle persone autistiche e ai loro familiari: è questo il cuore del progetto “Autismo, in viaggio attraverso l’aeroporto”, al quale ancheha scelto di aderire attraverso una campagna di sensibilizzazione sul tema e l’adozione di misure dedicate. L’iniziativa, ideata daEnte Nazionale per l’Aviazione Civile, in collaborazione conmira a rendere l’ambiente aeroportuale un luogo familiare, facilitando il rapporto tra i viaggiatori autistici e il personale degli scali. “SAC ribadisce il proprio impegno nel garantire standard di eccellenza e nel promuovere l’inclusione quale principio cardine della propria attività. L’adesione del nostro scalo di Comiso al progetto ‘Autismo, in viaggio attraverso l’aeroporto’, ideato da ENAC, testimonia la volontà di assicurare un servizio di qualità che ponga al centro le esigenze di tutti i passeggeri, senza alcuna distinzione. Attraverso questa iniziativa, intendiamo rafforzare il nostro ruolo di infrastruttura accogliente, accessibile, inclusiva rispetto alle capacità di ogni individuo, confermando la nostra dedizione alla valorizzazione delle diversità”, ha dichiaratoIl Direttore Generale Enac,, ha commentato così l’attivazione del progetto all’Aeroporto di Comiso: “Enac ha come Mission primaria quella della tutela del passeggero, una tutela che deve riguardare tutti i passeggeri, a maggiore ragione quelli più fragili. Accogliamo con grande soddisfazione il contributo concreto e lo spirito di collaborazione che le società di gestione di tutti i principali scali italiani stanno riservando a questo progetto di indubbio valore sociale, lanciato da Enac nel 2015. Con tutte le iniziative a favore delle persone con disabilità o a ridotta mobilità messe in campo dall’Enac, diamo indicazioni a gestori, a compagnie e a tutti gli operatori del comparto, affinché l’assistenza sia sempre più personalizzata rispetto alle esigenze dei singoli passeggeri”. Le misure adottate dall’aeroporto di Comiso includono: ·informativa dedicata agli accompagnatori dei passeggeri autistici; · “, una guida illustrata con fotografie e descrizioni dei luoghi e delle situazioni che i passeggeri incontreranno e che permette quindi di mitigare l’impatto emotivo dell’esperienza di transito in aeroporto; ·che consente alle persone autistiche di esplorare in anticipo il percorso dall’ingresso in aeroporto fino all’imbarco, facilitando la familiarizzazione con l’esperienza di viaggio.