Uilm Siracusa e Ragusa in coro: “Urgente rinnovo del contratto dei metalmeccanici e crisi del petrolchimico”. Se n’è parlato in occasione del consiglio direttivo della Uilm di Siracusa e Ragusa, durante il quale sono stati affrontati temi di cruciale importanza per il futuro dei lavoratori metalmeccanici e per l’industria del nostro territorio, con il coordinatore regionale Uilm, Enzo Comella. Il primo argomento all’ordine del giorno è stato il contratto dei metalmeccanici, scaduto lo scorso giugno. “La situazione attuale non consente di prevedere un rinnovo imminente, ma è fondamentale che questo avvenga per salvaguardare il potere d’acquisto dei lavoratori. È stato deciso che, dopo il 15 gennaio, si procederà con il primo pacchetto di sciopero nazionale di 8 ore. Se dopo quella data non si apriranno le trattative, saremo costretti a mettere in campo ulteriori azioni di protesta. È essenziale che la piattaforma di Fim, Fiom e Uilm sia discussa e condivisa, per garantire i diritti e le esigenze dei lavoratori”. “Un altro tema di grande rilevanza è la crisi del Petrolchimico che sta colpendo le province di Siracusa e Ragusa – ha aggiunto -. Questa situazione rischia di mettere in ginocchio i nostri territori, con oltre 10.000 dipendenti, tra diretti e indiretti, che potrebbero subire gravi conseguenze. È inaccettabile che il Governo Regionale continui a ignorare questa crisi. Per questo motivo, proporremo alle altre organizzazioni un confronto. I metalmeccanici dei due poli industriali, che contano quasi 6.000 lavoratori, hanno diritto ad essere ascoltati e a ricevere risposte concrete”. Il coordinatore Uilm Sicilia, Enzo Comella, ha sottolineato l’importanza di unire le forze per affrontare queste sfide. “È tempo di agire e di far sentire la nostra voce. La Uilm è pronta a lottare per i diritti dei lavoratori e per un futuro migliore per tutti”. Oltre a Comella, presenti Bruno Cantonetti della segreteria nazionale Uilm, Giovanni D’Avola e Ninetta Siragusa della segreteria regionale della Uil Sicilia e Area Vasta, Giorgio Miozzi segretario provinciale Uilm Siracusa, Gianluca Scribano segretario provinciale Uilm Ragusa e Giovanni Germino segretario Uilm Palermo.