Ritorna sul gruppo Risan “rete Italia Sicilia all news”, uno dei momenti più belli dedicati al Natale con il presepe vivente di Monterosso Almo, tra i più antichi della Sicilia, che per l’ottavo anno vedrà la propria presenza attraverso live in tutta la Sicilia. “Per noi di Risan – spiega Salvo Bracchitta – è sempre un piacere aderire a questa iniziativa con il mio gruppo regionale, che porta tanti like della nostra regione alla realtà locale. La missione del gruppo è far rivivere queste atmosfere a chi non può essere presente e quindi, di conseguenza, la magia del Natale. Per questo ringrazio gli amici e abitanti di Monterosso Almo, a partire dal presidente dell’associazione Giovanni Distefano e tutto il comitato. Ci aiutano nelle live e per ottenere le foto migliori del presepe vivente di Monterosso Almo, il presepe più antico di tutta la Sicilia che celebra quest’anno la trentottesima edizione” (foto Salvo Bracchitta).