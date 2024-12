Il Poggio del Sole hotel ha ospitato l’abituale appuntamento per scambiarsi gli auguri per le prossime festività promosso dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa. Si è registrata un’ottima partecipazione di iscritti per un momento conviviale capace di riallacciare le relazioni tra colleghi dopo anni di oggettive difficoltà. Il 2024 sarà ricordato anche per l’acquisto dell’immobile in cui è ubicata la sede dell’Ordine. Infatti, dopo un certo periodo, si è finalmente riusciti ad acquisire la proprietà della struttura. Ciò è stato possibile grazie alle oculate gestioni finanziarie che dal 2007 a oggi si sono succedute. Anche per questo motivo, durante la cena degli auguri, il consiglio direttivo ha voluto consegnare al past president Daniele Manenti un riconoscimento per la passione costante, la visione strategica e l’impegno al miglioramento della professione che hanno contribuito in modo significativo a rafforzare l’Ordine e a promuovere gli interessi della categoria favorendo il dialogo con le istituzioni e il territorio (nella foto da sinistra Attinelli e Manenti).

È stata l’occasione, oltre che per celebrare l’importante traguardo dei 55, 50, 40, 30 e 25 anni di professione di alcuni colleghi, anche per dare il benvenuto ai nuovi iscritti dell’anno. Hanno prestato giuramento i nuovi professionisti: Matteo Ferraro, Gianvalerio Leonardi e Alessia Pantano. Sono invece stati premiati i colleghi: Giuseppe Firrincieli per i 55 anni di iscrizione, Giovanni Adamo per i 50 anni, Angelo Firrito 40 anni, Salvatore Cirignotta, Alberto De Petro e Giuseppe Micciché 30 anni, Gianni Di Blasi e Roberto Linguanti 25 anni. “A nome mio personale e di tutto il consiglio direttivo – sottolinea il presidente dell’Ordine, Maurizio Attinelli – è stata l’occasione più consona per formulare i migliori auguri di buon Natale e di felice anno nuovo a tutti. Sono numerose le sfide che il 2025 ci propone e che speriamo di affrontare con il dovuto piglio e la solita determinazione”.