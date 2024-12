E’ in programma oggi alle 11, al cimitero comunale, la benedizione della salma di Ariane Heeg Spadaro (nella foto), la donna di origine austriaca, vedova di Giampiero Spadaro, che è venuta tragicamente a mancare nei giorni scorsi a causa di un incidente stradale. La donna, il 19 dicembre scorso, è stata investita, come si ricorderà, all’uscita di un supermercato da un mezzo pesante che stava facendo marcia indietro. Heeg Spadaro, di fatto, non ha parenti ma era molto conosciuta in città anche per l’amore nutrito nei confronti dei suoi cani che ora, di fatto, sono in cerca di adozione. In questo senso, un appello è stato lanciato dai gestori del rifugio sanitario comunale.