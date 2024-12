Il rugbista ragusano Alberto Nicita è il vincitore della 57esima edizione del Trofeo Atleta dell’Anno “Salvatore Padua” 2024. La cerimonia, che si è tenuta lo scorso 23 dicembre nella sala Molè del Libero Consorzio comunale di Ragusa e presentata dal giornalista Michele Farinaccio, ha visto un’ampia partecipazione di pubblico e autorità. Nicita, come da tradizione, è stato premiato dalla signora Mariella Padua Bracchitta, in rappresentanza della famiglia che da sempre organizza uno dei premi sportivi più longevi d’Italia. Alla scelta unanime del 22enne atleta ibleo si è arrivati dopo la valutazione del curriculum da parte della Commissione esaminatrice composta da Adolfo Padua (presidente), Patrizia Valenti (commissario straordinario Libero Consorzio Ragusa), Alessandro Bracchitta, Alfina Marino, Vito Veninata, Alessandro Bongiorno, Sergio Cassisi, Claudio Alessandrello, Francesca Giucastro, Maria Monisteri, Pina Distefano e Giuseppe La Lota. Alla premiazione hanno partecipato i sindaci di Ragusa, Peppe Cassì; di Modica Maria Monisteri (anche in qualità di delegata provinciale del Coni) e di Scicli, Mario Marino. A rappresentare il Libero consorzio comunale di Ragusa, il direttore generale Nitto Rosso. Tra le autorità presenti anche l’on. Franco Antoci, ultimo presidente della Provincia regionale di Ragusa. Nicita vanta un curriculum di tutto rispetto ed è il portacolori delle Fiamme Oro Roma, squadra che milita in serie A, élite fra le migliori del circuito italiano. La Commissione ha poi assegnato targhe per le segnalazioni di merito a Federico Mea, 11 anni e promessa dell’Accademia Scacchi Ragusa; Alessandro Cimino, giovane atleta della Feder Kombact per la boxe thainlandese; Arturo Schininà, talento naturale nel windrsuf. Il trofeo Csen 2024 è andato all’esperta di Ju Jitsu cintura blu Chiara Sammito premiata dal presidente provinciale dello Csen, Sergio Cassisi. La targa del Coni (i premi sono stati assegnati dalla delegata provinciale Maria Monisteri e consegnati dalle autorità presenti) è stata assegnata all’atleta Nina Schininà per la specialità “Arrampicata”. I premi Coni sono stati consegnati a: Anna Amarù (Palla tamburello), Martina Distefano (Pesca sportiva), Emanuele Marcello Giacchi (tiro con l’arco), Francesco Iozia (Pugilato), Andrea Licata (Palla tamburello), per la Sezione di tiro a segno Nazionale di Ragusa. Un albo d’oro, che dal 1968 ha sempre onorato al meglio quel grande atleta che fu Salvatore e che allo stesso tempo è stato anche anticipatore di carriere sportive di grande importanza. Da Sasà Cintolo a Nanè Lopresti. Da Ninni Gebbia per il basket a Vincenzo Cupperi per il ciclismo. E ancora Mimmo Arezzo, Peppe Cassì, Francesca Giucastro, Vito Veninata, Mirko Farnisi, Luca Marin, Damiano Caruso, Giorgio Avola, Valeria Calabrese, Giuseppe Gerratana, Monica Floridia, Mirco Amenta, Salvatore Occhipinti, Giuseppe Panagia, Roberto Chessari, Francesco Romano, Carmelo Cannizzaro, Chiara Occhipinti, Alessandro Ben Chabene, Vincenzo Pelligra e tanti, tantissimi altri, che hanno dato lustro al territorio e al premio stesso.