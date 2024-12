L’UOC Oculistica dell’ospedale Mater Salutis di Legnago è tra i centri di eccellenza per la chirurgia del glaucoma e vitreoretinica, con grande attrattiva di pazienti da fuori provincia e da fuori regione, che sono più del 25%. La nomina del dottor Ceruti come nuovo direttore un anno fa ha determinato una significativa crescita dell’attività chirurgica, con un numero di interventi in Day Surgery per patologie maggiori (glaucoma e vitreoretina) più che triplicato nei primi 8 mesi dell’anno, e con una tendenza ad un ulteriore incremento.

«Sono molto contento dei risultati ottenuti in questo mio primo anno a Legnago – commenta il dottor Ceruti – anche perché ho la fortuna di dirigere un gruppo di persone estremamente capace, coeso e desideroso di continuare a migliorarsi per fornire ai pazienti prestazioni sempre più di qualità. Quello che mi rende più orgoglioso è che un numero sempre maggiore di utenti scelga autonomamente di ricorrere alle cure del nostro ospedale e che altrettanti pazienti vengano inviati alla nostra UOC Oculistica da altri ospedali fuori provincia e fuori regione per la cura di patologie ad alto tasso di complessità chirurgica, come recentemente accaduto per la cura di una patologia grave e urgente a causa del distacco di retina in un paziente in età pediatrica plurioperato per cataratta congenita e glaucoma, e in un altro giovane paziente plurioperato per cataratta, glaucoma e trapianto di cornea».