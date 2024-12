“Ritengo che siano in tanti a doversi scusare con i cittadini delle province di Siracusa, Ragusa e Catania per i tanti, troppi, anni di attesa per i rimborsi del Sisma ’90. Invece risultano alle cronache le polemiche sui “meriti” di alcune forze politiche sulla paternità di questo obiettivo raggiunto. La verità, inconfutabile, è che grazie all’impegno del governo Meloni lo Stato ha potuto dare il dovuto ai siciliani”.

Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia Salvo Sallemi (nella foto) a seguito delle recenti polemiche nel consiglio comunale aretuseo sollevate dal Pd e dopo le dichiarazioni del collega dem Antonio Nicita.

“Il collega Luca Cannata, alla Camera, ha lavorato alacremente per superare l’istituzione di un tavolo tecnico e per addivenire alla strada più rapida e diretta dei rimborsi. Cosa che è puntualmente avvenuta dopo 34 anni di promesse disattese. Trovo stucchevole e improduttivo battagliare su presunti meriti appuntandosi medagliette al petto. Abbiamo dimostrato che quando si lavora per il territorio non possono esistere casacche di partito né bandiere e abbiamo ottenuto un risultato concreto lontani da qualsivoglia intento demagogico. Oggi i cittadini siciliani hanno ottenuto giustizia e un segnale fattuale dal governo”.