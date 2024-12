Suggestioni a non finire per il presepe vivente di Monterosso Almo che, in occasione della 38esima edizione, sta facendo registrare numeri importanti. La rappresentazione allestita nell’antico quartiere di uno dei borghi più belli d’Italia si snoda tra vicoli e slarghi. Domenica scorsa è stata riproposta per la seconda volta in vista, poi, della giornata di mercoledì, 1° gennaio, oltre che del gran finale programmato per domenica 5 e lunedì 6 gennaio. La calorosa accoglienza dei monterossani fa da cornice a uno straordinario evento che accompagna i visitatori in un mondo variegato di storia semplice e remote virtù. Tanto da suscitare la speciale ammirazione anche degli studiosi che definiscono questo presepe vivente, è stato scritto, «come un vero e proprio museo etnografico da percorrere sognando la magnificenza di un evento sacro che, con dovizia di particolari, ci fa scoprire profondi valori». Gli apprezzamenti che è possibile raccogliere tra i visitatori dicono tutto e riempiono di soddisfazione gli organizzatori dell’associazione “Amici del Presepe”, presieduta da Giovanni Distefano, con il supporto del Comune guidato dal sindaco Salvatore Pagano. Per informazioni è possibile contattare il 333.1172737.