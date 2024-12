Aperta la porta santa della cattedrale di Ragusa in vista del giubileo per il 2025. Alla cerimonia, che ha visto la partecipazione di migliaia di fedeli provenienti da tutta la diocesi, erano presenti il questore e i comandanti provinciali dei vigili del fuoco, dei carabinieri e della Guardia di Finanza. Alle 18 di domenica, il corteo è partito da piazza Cappuccini in direzione della Cattedrale di San Giovanni Battista. All’arrivo, mons. Giuseppe La Placa si è soffermato presso la Porta Santa e successivamente al battistero, dove ha benedetto i fedeli con l’acqua, richiamando il significato del battesimo (le foto sono di Salvo Bracchitta).Il vescovo La Placa ha sottolineato: “Il Giubileo è l’occasione per tutti noi in questo anno: con perdono e viverlo con gioia”. Durante l’omelia, mons. La Placa si è soffermato sul significato della celebrazione, ricordando: “L’Anno Santo, al quale con questa solenne Celebrazione diamo inizio, è un’opportunità che non possiamo e non dobbiamo perdere. Apriamoci alla misericordia di Dio. I pellegrinaggi che quest’anno faremo a Roma e negli altri luoghi giubilari siano segno del nostro desiderio di conversione, per orientarci verso la Santità di Dio. Pellegrini di speranza, poiché è nella speranza che possiamo comprendere il senso della storia e della nostra vita. E la speranza cristiana ha un nome e un volto: Gesù Cristo. Solo se assumiamo lo sguardo di Gesù saremo capaci di vedere l’opera di Dio. Fratelli carissimi, in questo Anno Giubilare, la luce della speranza possa accendersi nei nostri cuori e, attraverso di noi, nel cuore di chi ci è vicino”.