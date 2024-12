Grazie all’impegno dell’onorevole Ignazio Abbate, presidente della Prima commissione all’Ars, e alle interlocuzioni con i consiglieri comunali del Comune di Ragusa, Rossana Caruso, Federico Bennardo e Sebastiano Zagami, è stato possibile ottenere importanti risorse per la frazione di San Giacomo e per le zone limitrofe del territorio ragusano. “Questi interventi sono resi possibili grazie ai fondi regionali che abbiamo inserito nella Finanziaria approvata all’Ars lo scorso 28 dicembre. Si tratta di un risultato che dimostra l’impegno concreto verso il nostro territorio, con l’obiettivo di migliorare le infrastrutture, promuovere la sostenibilità energetica e rispondere alle necessità dei cittadini. Continueremo a lavorare per ottenere ulteriori risorse e realizzare interventi mirati alle esigenze della comunità”, ha dichiarato l’on. Abbate. “I fondi ottenuti consentiranno di avviare due interventi principali. Il primo, pari a 150.000 euro, riguarda l’efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione pubblica nella frazione di San Giacomo, attualmente obsoleto e non più adeguato alle necessità della comunità. Questo progetto, infatti, permetterà di ammodernare l’impianto, migliorando la sicurezza stradale e riducendo consumi ed emissioni. Un altro finanziamento di 80.000 euro sarà destinato alla realizzazione di un impianto di illuminazione fotovoltaico lungo la Strada Provinciale 59, per un tratto di 700 metri a partire dall’ultimo corpo illuminante attualmente installato in uscita dalla frazione in direzione Modica. Un ultimo cospicuo finanziamento che si realizzerà attraverso il trasferimento dei fondi regionali al Libero Consorzio Comunale di Ragusa, sarà utilizzato per interventi di manutenzione straordinaria sulla rete stradale, con particolare attenzione alle ex strade provinciali, in particolare l’ex Sp 53, danneggiate da eventi atmosferici estremi e lasciate da tempo senza l’adeguata manutenzione, con grave pericolo per i mezzi che le percorrono quotidianamente”.