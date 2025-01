Sulla spiaggia di Marina di Modica per il consueto appuntamento del Bagnoammare di fine anno. Accolti anche quest’anno da un clima favorevole con una temperatura dell’acqua di 19 gradi si sono tuffati resistendo immersi per circa 15 minuti tenendosi per mano e realizzando un grande cerchio.

La spiaggia era strapiena di gente sia per partecipare che per assistere all’evento divenuto ormai di grande richiamo.

Fra le novità di quest’anno la presenza dell’uomo delle renne che ha allestito un piccolo punto di ristoro per i partecipanti.

Inoltre un set fotografico allestito dal fotografo Giuseppe Pitino che anche quest’anno ha immortalato l’evento.

Dopo il bagno i partecipanti si sono rifocillati con ben 20 kg di cavatelli conditi con 10 litri di pomodoro e 10 Kg di carne

“La gioia di condividere e di pensare agli altri è lo scopo di questa iniziativa- ha dichiarato Dario Cerruto organizzatore- E quest’anno ancora di più perché grazie al sostegno di numerosi sponsor fra cui Bonajuto che ha messo a disposizione delle magliette abbiamo raccolto circa 400€. Il ricavato verrà devoluto in parte alla cooperativa Portogallo e in parte ad alcune famiglie in difficoltà. Grazie ai partecipanti il cui numero cresce sempre di più coinvolgendo anche turisti italiani e stranieri che si trovavano qui e hanno saputo di questo evento e hanno voluto essere dei nostri. Un ringraziamento speciale inoltre a tutte le persone che si sono messe a disposizione per aiutare nella riuscita dell’evento”.