Furti in serie a fine anno a Vittoria col sistema della “spaccata”. Utilizzando una Fiat 500, sono state sfondate le vetrate di un distributore di carburanti e di un negozio di telefonia, con ingenti danni. La scorsa notte i ladri hanno agito ai danni di un distributore di carburante sulla Vittoria-Santa Croce, utilizzando, per l’appunto, una Fiat 500 vecchio modello come ariete. Portati via pochi spiccioli e una bicicletta. Prima era stato preso di mira un negozio di telefonia in via Rosario Cancellieri, a pochi passi da piazza del Popolo, con il furto di telefoni e accessori per un danno complessivo di circa 8.000 euro. Indagini in corso.