“Mi sono messa subito al lavoro per entrare negli schemi e nel gioco della squadra. Sono felice di essere una giocatrice della Passalacqua, entusiasta per questa nuova esperienza”. Adriana Cutrupi (nella foto) è una giocatrice della Passalacqua Ragusa. Un 5 puro con la ‘mano educata’, Adriana ha iniziato a giocare a 6 anni alla Lumaka Reggio Calabria. Il basket è molto più che una passione di famiglia, suo padre Livio, era un giocatore di pallacanestro, uno dei talenti passati dalle mani di Gaetano Gebbia che Adriana conosce fin da piccola e che riconosce come uno dei suoi maestri di basket e vita. A 16 anni la partenza da casa; Adriana vive la sua prima esperienza cestistica ad Anagni (Frosinone), per poi passare da Battipaglia, dove fa il suo esordio in serie A e ha sfiorato lo scudetto under 19. Poi il passaggio a Viterbo, Umbertide, Palermo (dove ha ottenuto la promozione in A1), Roma, Viterbo, due anni a Selargius, poi di nuovo Battipaglia (dove ha conquistato la sua seconda promozione in A1). Cutrupi arriva da Vigarano, squadra lasciata a fine dicembre; sarà disponibile già dalla prossima trasferta, la seconda consecutiva, a Bolzano, primo incontro del girone di ritorno del campionato di basket di serie A2 femminile LBF Techfind.