Il 2025 comincia nel migliore dei modi per i colori della Pvt Modica. Il sestetto di Luca D’Amico fa suo lo scontro diretto con Castellana Grotte e stacca proprio le pugliesi guadagnando ben 3 posizioni in classifica. Una partita tirata tra due squadre che inseguono lo stesso obiettivo, questo è stato il match tra modicane e baresi che si è giocato nell’insolito orario delle 15. La mossa a sorpresa di coach D’Amico è l’esordio nel sestetto titolare della giovanissima Margherita Sansò in diagonale con capitan Brioli. Meniconi e Gasparroni sulle ali, Palazzi e Carnazzo al centro, Ferrantello il libero. Risponde Ciliberti con Malinov e Cusma in diagonale, le due schiacciatrici Corradetti e Cantaluppi (coppia da alta classifica), l’ex Pvt Salamida e Stellati centrali, il libero è l’ex Caltanissetta Conti, arrivata da pochi giorni dopo il ritiro della società nissena. L’equilibrio regna sovrano per gran parte del confronto. Tra le padroni di casa parte bene proprio Sansò che, superata l’emozione per l’esordio dall’inizio, si rende protagonista di colpi piuttosto pregevoli che guidano Modica sempre davanti Castellana. Dall’altra parte risponde sempre e comunque una stratosferica Alessia Corradetti, MVP della partita, che raggiunge la doppia cifra già alla fine del primo parziale vinto dalle padroni di casa 25/21. Curioso che a sbagliare l’ultima battuta sia proprio la N.10 pugliese, assoluta trascinatrice della sua squadra. Proprio la battuta è una delle chiavi di lettura del match. Castellana ne sbaglia addirittura 13 contro le 3 di Modica. Il lavoro di D’Amico si vede considerando le medie delle precedenti giornate. L’andamento del primo set viene replicato nel secondo. Modica ha un attimo di pausa mentre conduce 19-15, con Castellana che si porta a -1. D’Amico lancia nella mischia l’ultimo acquisto, Sofia Barbaro al posto di Sansò. Una scelta che paga visto che è proprio l’ex Crotone a chiudere con un sontuoso muro il set. Biglietto da visita per i nuovi tifosi che dopo l’arrivo di Meniconi si fregano le mani per Barbaro. Castellana è però avversario duro da piegare e nel terzo set vince 25/22. Da sottolineare come non sia il set migliore di Corradetti che si prende una pausa per tirare il fiato. Sale in cattedra però Cantaluppi che alla fine metterà a referto 16 punti. Il quarto set è quello di Beatrice Meniconi. Sotto la regia attenta di Brioli, la schiacciatrice umbra passa con regolarità impressionante ed arriva a quota 18. Anche Barbaro, lasciata in campo nel quarto set, fa vedere cosa può diventare questa squadra quando avrà ripreso la condizione fisica. Finisce con il tradizionale tuffo sotto la curva degli ultras. Sabato altro scontro diretto contro S.Teresa. Pvt Modica – Castellana Grotte 3-1 (25/21, 25/21,22/25, 25/19) MODICA: Meniconi 18, Gasparroni 12, Palazzi 9, Carnazzo 5, Brioli 3, Barbaro 5, Ferrari 1, Sansò 7, Lo Iacono NE, Lucescul NE, Gitti M NE, Ferrantello LIB. All. D’Amico CASTELLANA GROTTE : Malinov 2, Cusma 5, Cantaluppi 16,Corradetti 29, Salamida 9, Stellati 4,Rizza 2, Cacciapaglia 1,Chiricallo, Locorotondo NE,Conti LIB. All: Ciliberti Arbitri: Zunico (RM)– Scudiero (LT)