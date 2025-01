Metti un libro a cena. Le parole prendono forma nei piatti serviti e nei racconti del suo autore. Si prospetta una serata originale quella in programma il prossimo sabato 25 gennaio al ristorante “Spirito Mediterraneo” del Pietre Nere Resort. “Parole in pentola. L’identità italiana fra letteratura e cucina” è il titolo del libro scritto da Andrea Parasiliti che sarà protagonista di una presentazione teatrale-culinaria insolita. I piatti dello chef Claudio Ruta (nella foto) saranno realizzati traendo ispirazione dall’ultimo libro dello scrittore e saggista che interverrà, nel corso della cena, con curiosità letterarie e culinarie. La serata, inoltre, vedrà la presenza della Compagnia G.o.D.o.T. con Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso per celebrare letteratura, cucina, arte e teatro in un’esperienza unica e divertentissima.

«Lo chef Ruta realizzerà delle ricette prendendo spunto da quelle presenti nel mio libro e, in particolare, dal capitolo dedicato alla cucina futurista. Ricette che mi consentiranno di fare un excursus narrativo per parlare dell’identità italiana in cucina. Gli ospiti avranno l’opportunità di provare questa narrazione storica e culturale dei piatti in un vero e proprio percorso letterario e gastronomico» spiega l’autore Andrea Parasiliti che da anni si dedica sia alla saggistica che alla narrativa, affrontando temi che spaziano dal Futurismo ai Food Studies fino ai Disability Studies. Il libro nasce dalle sue lezioni (fra letteratura, cucina e cultura italiana) all’University of Toronto e gode della partecipazione di amici, scrittori, giornalisti ed importanti docenti.

«Crediamo che ogni esperienza al Pietre Nere debba essere un’opportunità per esplorare nuovi orizzonti, per scoprire mondi diversi e per vivere emozioni che vanno oltre il semplice soggiorno -aggiungono dalla direzione del Resort-. Con “Parole in Pentola”, vogliamo offrire ai nostri ospiti una serata unica, dove la cucina diventa un linguaggio in grado di raccontare storie, mentre il teatro e la letteratura arricchiscono l’atmosfera di un’esperienza completa e coinvolgente. Questo evento è solo uno degli esempi di come il Pietre Nere Resort desideri essere un punto di riferimento per la cultura, l’arte e l’innovazione, creando sinergie con artisti, scrittori e performer per offrire qualcosa di speciale a chi ci sceglie».