Trasporto pubblico locale, i numeri sono confortanti. Così dichiarano i vertici di palazzo San Domenico. Maria Monisteri, sindaco di Modica, sottolinea: “81.142 è il numero dei biglietti ‘unici’ staccati da Sais per il trasporto pubblico a Modica in soli sei mesi, nel periodo che va dal primo luglio al 31 dicembre dello scorso anno. Un numero che da un lato certifica e attesta la bontà della scelta di affidare a Sais il trasporto pubblico in città e dall’altro conferma che se al cittadino di Modica viene offerto un servizio all’altezza delle esigenze e ben fatto, esso viene fruito con regolarità e frequenza. Fra i dati singoli di ogni zona servita da Sais, mi piace evidenziare quello che riguarda gli oltre 43.200 biglietti staccati in soli sei mesi nel servizio tra la zona 167 e la via Lata, i quasi 17.700 nella tratta piazzale Borsellino-Frigintini e i 7.860 nella tratta Modica-Marina di Modica, con una media di passeggeri superiore ai 22 per ogni corsa. E siamo già a lavoro per aumentare il periodo di servizio di questa linea già a partire dal mese di giugno di quest’anno. Sono estremamente soddisfatta del servizio, della qualità e della risposta dei miei concittadini al nostro invito per l’utilizzo del trasporto pubblico”.

Antonio Drago, assessore alla Mobilità urbana ed extraurbana, aggiunge: “Il trasporto pubblico locale di Modica registra un risultato straordinario e gli oltre 81mila biglietti venduti tra l’1 luglio e il 31 dicembre 2024 sono da considerare ad esclusione di tutti gli abbonamenti e le tessere utilizzate per incentivare il servizio e facilitare le fasce più deboli. Un traguardo che premia le scelte della nostra Amministrazione per migliorare il sistema di mobilità cittadino. Un risultato che nasce da un lavoro di pianificazione accurata e la scelta del vettore Sais, il rinnovo della flotta con veicoli Euro 6 più ecologici e accessibili, l’estensione delle tratte verso aree periferiche e l’adozione di strumenti tecnologici avanzati come il sistema di Infomobilità e un software gestionale innovativo, sono stati tutti elementi fondamentali per raggiungere questi obiettivi. Di indubbio successo proprio la linea per Marina di Modica, utilizzata soprattutto dai giovani nelle ore serali per un ritorno a casa più sicuro. Utilizzatissime anche le linee interne soprattutto dagli studenti”.