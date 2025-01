Le telecamere di sorveglianza, all’incrocio tra via Leopardi e via Alessandria, mettono in rilievo come è avvenuto lo scontro tra i due ragazzini che si trovavano in sella alla scooter e la Ford C Max che stava sopraggiungendo. I due non si erano fermati all’alt della polizia per eludere un controllo. Dalle immagini risulta evidente che, al momento dello scontro, non ci fosse accanto alcuna auto della polizia. I poliziotti, infatti, nel loro rapporto, sostengono di essersi fermata per raccogliere la pistola, poi risultata a salve, che i due ragazzi avevano lasciato cadere subito avere avviato la loro fuga. Le immagini sono state mandate in onda questa mattina durante la trasmissione tv Mattino Cinque (sotto il momento dello scontro).