Archiviato con soddisfazione il successo di, per l’è tempo di tornare a giocare in casa affrontando aluna squadra di livello come la. Il sestetto pugliese, in classifica è dietro ai biancoazzurri di coach, ma non per questo deve essere sottovalutato perchè annovera in squadra gente di categoria anche superiore e non verrà inper fare da vittima sacrificale. L’sta attraversando un buon momento sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista mentale e vuole continuare su questa scia per risalire il più possibile in classifica. “Abbiamo già archiviato la bellissima vittoria di– spiega coach– anche se ci ha lasciato un pò di amaro in bocca per quello che è successo a fine partita, ma devo fare solo i complimenti ai ragazzi per come hanno affrontato e battuto una delle squadre candidate per le posizioni nobili della classifica. Ora siamo concentrati sulla partita di domenica con, altra squadra blasonata che annovera nel suo roster nomi importanti comeche si è unito ai pugliesi in corsa e gente comeche non scopriamo di certo noi. Da martedì siamo già concentrati su questo match per cercare di fare una buona partita di carattere come quella di. Questo che alleno – continua – è un gruppo resiliente e lo ha dimostrato da inizio stagione. Un gruppo che lavora sodo nonostante qualche volta le condizioni fisiche e mentali non ci aiutano, ma sono stati sempre concentrati e determinati su quello che io chiedo di fare in settimana e i risultati sono venuti soprattutto grazie al loro lavoro. Andare a vincere in uno dei campi più difficili dellacome quello di– sottolinea – sicuramente alza il morale, però dobbiamo rimanere sempre umili perchè tutte le squadre venderanno cara la pelle soprattutto contro una squadra che comincia a vincere nei momenti importanti. In questo girone di ritorno ci siamo posti l’obiettivo di non guardarci più alle spalle e sentire il fiato delle altre squadre sul collo, adesso siamo noi che vogliamo mettere pressione a chi ci sta davanti in classifica e dire ci siamo anche noi. Per fare questo – conclude– serve l’apporto del nostro pubblico che spero come sempre riempia ilanche contro, perciò li invito sin da ora a essere presenti e rumorosi come sempre perchè noi abbiamo bisogno di loro”. Uno dei trascinatori nel match dicona referto, così comeè statoche dal suo arrivo aha cercato sempre di trasmettere al gruppo la sua esperienza. “Dobbiamo affrontare– dichiara l’atleta italo cubano – con il massimo rispetto e la massima concentrazione come d’altronde stiamo facendo, perchè per noi ogni partita è come una finale. Ci stiamo allenando bene come abbiamo sempre fatto e abbiamo curato un po’ meglio l’aspetto mentale che è molto importante, perchè penso che abbiamo una squadra molto buona fisicamente e tecnicamente e quando le cose non vanno bene vuol dire che la nostra mente è traballante. Ci siamo fissati dei piccoli obiettivi di partita in partita. Controvogliamo “vendicare” la sconfitta dell’andata e per farlo oltre ad allenarci bene non dobbiamo sottovalutarli come non abbiamo fatto e faremo con le altre squadre.ha in roster dei giocatori fortissimi e di altre categorie, noi siamo pronti e preparati per affrontarli. A– continua – abbiamo dimostrato carattere perchè dopo un set in cui eravamo un po’ contratti siamo stati bravi a riprendere la nostra partita e dal secondo set abbiamo dimostrato il nostro valore. Nel quarto set, loro giocando in casa, da seconda in classifica davanti al loro pubblico sono venuti fuori, ma noi abbiamo mostrato i muscoli e siamo riusciti a portare a casa la partita. Dobbiamo ora continuare così anche controcon l’obiettivo di riuscire a portare punti in classifica, anche se sappiamo cheè una squadra preparata che verrà aper fare bene dopo qualche prestazione sottotono e sappiamo che lotterà con il coltello fra i denti. Noi avremo il massimo rispetto perchè rispettando i nostri avversari daremo tutti il massimo per conquistare più punti possibili. Naturalmente abbiamo bisogno del nostro pubblico – conclude– e aspettiamo ogni settimana che vengano alsempre più persone a sostenerci perchè il nostro palazzetto è un posto bellissimo che abbiamo bisogno di riempire e di avere il calore dei nostri tifosi. Abbiamo bisogno del pubblico, ma quello educato che sa rispettare tutti e che comunque ti incita a far bene e dare il massimo”.