La legge di bilancio 2025 e i decreti fiscali collegati al centro del primo momento formativo promosso dall’Associazione nazionale commercialisti e tenutosi alla sala Avis di Ragusa. Numerosi i presenti che non hanno voluto mancare al confronto, sempre molto stimolante per la chiarezza espositiva che riesce a portare all’essere, con il relatore, il commercialista palermitano Ernesto Gatto, che si è soffermato ad analizzare tutta una serie di punti se non controversi di certo meritevoli di attenzione.

I lavori, però, sono iniziati con gli interventi, per così dire istituzionali, del presidente Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino, che ha illustrato quali sono i programmi legati al nuovo anno, soprattutto per quanto attiene all’attività sindacale portata avanti dall’associazione, e del presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa, Maurizio Attinelli, il quale, invece, si è congratulato con l’associazione per i numerosi riscontri positivi raccolti, illustrando, al contempo, quali sono gli obiettivi dell’Ordine legati al prossimo futuro. Gatto, dal canto suo, ha esaminato alcuni aspetti legati alla riduzione delle aliquote Irpef correlati alla revisione degli scaglioni di reddito oltre alle nuove regole Iva per le associazioni sia dentro che fuori il Runts. Altre questioni che sono state approfondite riguardano da vicino le nuove soglie per i bilanci micro e abbreviati dopo il Dl 125/2024 e il ravvedimento speciale (leggi Sanatoria) per gli anni dal 2018 al 2022. “Come sempre – afferma la presidente di Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino – è stato animato un inteso momento di confronto che ci ha consentito di sbrogliare i nodi più intricati relativi ai decreti fiscali collegati tuttora oggetto di attenzione da parte di tutti i colleghi professionisti”.