Processione ieri a Comiso, nonostante le non clementi condizioni atmosferiche, con la statua del patrono San Biagio. E’ stata riposta nella sua nicchia sopra l’altare maggiore chiudendo, con una settimana di ritardo rispetto all’iniziale programmazione, le celebrazioni per la solennità della dedicazione della Chiesa Madre e la commemorazione delle vittime del terremoto del 1693. L’appuntamento di ieri, durante la messa mattutina, è stato caratterizzato dalla presenza, con l’abito e le insegne proprie, delle cinque confraternite costituite in città presso le parrocchie della stessa chiesa Madre, dell’Annunziata e di Sant’Antonio.Le confraternite sono state espressamente invitate a partecipare dal parroco, il sacerdote Fabio Stracquadaini. La processione si è conclusa nella chiesa intitolata a San Biagio. Le confraternite e la comunità, dopo la celebrazione eucaristica presieduta da don Stracquadaini, hanno accompagnato il patrono in processione nella sua chiesa. Momenti ricchi di intensità che sono stati vissuti con il massimo trasporto dai partecipanti. “Un momento denso – affermano il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, e il presidente sezionale Confcommercio Comiso, Orazio Nannaro, che hanno sostenuto mediaticamente l’appuntamento – che mette in rilievo la passione spirituale di questo popolo. Era giusto che si riservasse un’attenzione straordinaria a tale appuntamento come in effetti accaduto. E le attese non sono andate deluse. La cerimonia di ieri, poi, ha assunto una dimensione particolare che tutti i presenti hanno avuto modo di apprezzare”.