La provincia di Ragusa ospiterà questo fine settimana la presentazione della Guida ai Vini di Sicilia 2025. Una edizione dei record per numero di aziende presenti, per numero di prenotazioni e per la grande sinergia pubblico-privato che hanno reso possibile l’organizzazione di tre giorni di talk show, masterclass e banchi d’assaggio ai vini dell’isola oltre alla presenza itinerante in tre cantine dell’areale. L’evento di Ais Sicilia, in collaborazione con il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, è stato presentato a Palazzo La Rocca, sempre più contenitore culturale di Ibla. Nel corso della conferenza stampa, il direttore generale Nitto Rosso ha ricordato l’impegno dell’ente di area vasta per la promozione del territorio provinciale, “a cominciare dalla recente iniziativa, su atto di indirizzo dei Comuni, per rilanciare l’aeroporto di Comiso attraverso l’attivazione di misure rivolte alle compagnie che sceglieranno di volare dallo scalo ibleo con l’acquisto di prodotti pubblicitari sui singoli voli. Questo sicuramente costituirà nei fatti la possibilità di incrementare i flussi turistici e di avviare un necessario circolo virtuoso per lo sviluppo economico ibleo”. “Il nostro territorio, anche per via della marginalità geografica, è riuscito a preservare un patrimonio ambientale invidiabile. Ci stiamo attrezzando affinché tutelare il territorio significhi anche preservare opportunità di lavoro, gettare le basi per costruire impianti turistici e nuovi sistemi che possano essere attrattivi e generare ulteriori sistemi economici. Il tutto in linea con la vocazione dell’agroalimentare che certamente ha una forte prevalenza del nostro Pil. Le nostre aziende agricole, ed in particolare vitivinicole, rappresentano uno dei fiori all’occhiello. Siamo terra del Cerasuolo di Vittoria ma abbiamo anche tante altre ricchezze da scoprire. Per questo motivo abbiamo pensato, e ringrazio Ais Sicilia per aver colto questo suggerimento, di affiancare alle masterclass tradizionali anche tre momenti itineranti, in tre aziende rappresentative della diversità del nostro territorio”.