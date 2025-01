Associazioni e liberi cittadini si sono riuniti per fondareuna rete che vuol connettere le comunità del territorio per creare. “Il nostro faro è la Costituzione Italiana, antifascista: i valori e il modello sociale che essa ci consegna non sono superati, ma stanno davanti a noi – dicono dall’associazione – ed è compito anche della società civile perseguirli e metterli in pratica. Il mondo così com’è non ci piace, vogliamo metterci in gioco per migliorarlo e renderlo più giusto, equo, solidale, a partire delle nostre comunità e dal nostro contesto. Per questo abbiamo scelto di “sicilianizzare” il motto che ha reso famosa la Resistenza Italiana in tutto il mondo”. Bedda Ciao nasce a Modica, dove una rete di associazioni e liberi cittadini ha ideato e organizzato una serie di eventi, tappe di formazione e aggregazione, che porteranno verso il grande evento delche si terrà nel Parco Urbano Padre Basile. “Quest’anno – si prosegue ancora – intendiamo festeggiare la Liberazione come mai è avvenuto sul nostro territorio: non un mero momento istituzionale, ma una giornata di condivisione e partecipazione della cittadinanza attiva diffusa sul territorio.25 gennaio 2025, ore 19,30. Chiesa di San Nicolò ed Erasmo, Corso Regina Margherita, Modica “Gli ospiti che hanno accettato di intervenire per confrontarsi con noi sono:, deputato ed ex ministro per il Sud e la coesione sociale;, direttore Generale dello Svimez;, sociologa della comunicazione e della cultura, docente all’università di Catania “Insieme a loro – sottolineano i referenti dell’associazione – cercheremo di capire cosa avviene sotto la pelle delle nostre comunità, quali politiche possono essere messe in atto per dare vitalità al nostro tessuto sociale e produttivo, per impedire l’endemica fuga dei cervelli dalla nostra terra e per far sì che disoccupazione, povertà ed emarginazione non acuiscano le disparità educative e di genere. La serata continuerà dopo il talk con un concerto die con la cena preparata da, un progetto fondato su un’idea di cucina naturale, rigenerativa e sostenibile. L’ingresso a ogni evento promosso dalla rete è gratuito, ognuno contribuirà come può attraverso l’offerta libera”.