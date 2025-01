Un ferito nello scontro tra un’auto e uno scooter. Il sinistro questa sera, intorno alle 19, in viale I Maggio, nei pressi della Tenenza dei carabinieri di via Emmolo. Il ciclomotore era condotto da un 19enne di Scicli. L’auto, invece, una Ford Puma, da una 36enne, anche lei di Scicli. Il contatto si è verificato per cause in via di accertamento. Il conducente del mezzo a due ruote in ospedale a bordo di una ambulanza del 118. Sul posto polizia municipale e carabinieri. Il traffico, in zona, ha subito un rallentamento.