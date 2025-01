Dopo la prova convincente messa in campo contro la Jonica, il Modica Calcio è tornato ad allenarsi in vista del derby con il Vittoria con grande entusiasmo. Tutto il gruppo era presente ad eccezione del solo Luca Palmisano che ha svolto terapia per il fastidio sentito a metà del primo tempo di domenica. Ha lavorato a parte Neto che però è sceso in campo con i compagni e non è in dubbio. Mister Ferrara ha guidato la sessione di allenamento con la consapevolezza di avere a disposizione il miglior gruppo per il rush finale. Infine, giovedì 23 alle 10,30, presso il Centro Sportivo Airone, è prevista una conferenza stampa con protagonista il diggì Marcello Pitino che sarà pronto a rispondere alle domande dei giornalisti sul percorso portato avanti fin qui dalla squadra e dal suo staff.